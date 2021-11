Belgische speurhonden op zoek naar plaats waar Fourniret 18 jaar geleden Estelle Mouzin (9) begraven heeft

Twee lijkspeurhonden van de Belgische federale politie zullen op vraag van Franse speurders vanaf midden deze maand zoeken naar de plaats waar seriemoordenaar Michel Fourniret in 2003 het 9-jarig meisje Estelle Mouzin vermoedelijk begraven heeft. Zeven hectare bos in de Franse Ardennen werden tot dusver vruchteloos onder de loep genomen.

Een maand geleden leek alle hoop plots vervlogen om ooit nog de plaats te vinden waar de inmiddels overleden kindermoordenaar Michel Fourniret het lichaam van Estelle Mouzin (9) zou begraven hebben. De zevende zoekactie naar haar lichaam, waarbij 7 hectare bos nabij het piepkleine Issancourt-et-Rumel in de Franse Ardennen ondersteboven werden gehaald, leverde niets op.

Estelle Mouzin . — © AFP

Nochtans wees alles erop dat daar de oplossing zou liggen voor de zoektocht naar Estelle Mouzin. Na haar ontvoering in 2003 op de terugweg van school, zou Fourniret haar in het huis van zijn overleden zus in Issancourt hebben opgesloten, verkracht en gewurgd. Fourniret bekende de ontvoering kort voor zijn dood. Zijn vrouw Monique Olivier voegde er de details aan toe, die haar getuigenis geloofwaardig maakten. Maar verder dan de bosweg waarin zij Fourniret met het dode lichaam van Estelle in zijn armen zag verdwijnen, kwam zij niet. Tot driemaal toe werd zij ter plekke gebracht, maar meer dan het begin van die bewuste bosweg waar ze op haar man moest blijven wachten, wist Olivier de speurders niet te tonen.

Michel Fourniret. — © BELGA

Toch blijven de Franse speurders overtuigd dat in de bossen van Issancourt-et-Rumel het antwoord ligt op hun vraag: waar ligt het lichaam van Estelle Mouzin. Op 15 november starten de speurders in elk geval een nieuwe zoekactie om haar lichaam te vinden Twee lijkspeurhonden van de Belgische federale politie zullen daarbij ingezet worden, krijgen wij officieel bevestigd. De honden zullen gedurende tweemaal 4 dagen aan de slag gaan. Zij krijgen dus een aanzienlijk gebied voorgeschoteld. Of ook andere steundiensten van de Belgische politie, zoals de Cel Vermiste Personen of DVI (slachtoffer identificatieteam) worden ingeschakeld, staat nog niet vast.

Het mag geen wonder heten dat de Franse politie voor deze zoektocht een beroep doet op haar Belgische collega’s. Reeds in de eerste zoektocht naar slachtoffers van kindermoordenaar Michel Fourniret begin de jaren 2000 speelden de Belgische speurders een doorslaggevende rol. Zij zorgden er onder meer voor dat in 2004 het lichaam van de toen 15 jaar vermiste Elisabeth Brichet werd teruggevonden in het kasteeldomein Satou van Fourniret.

