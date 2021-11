Een litteken, dat zestig jaar later nog steeds niet is geheeld. Dat is de ‘zaak-Blavier’ voor de supporters van Eendracht Aalst. Op 5 november 1961 braken onlusten uit tijdens de wedstrijd Aalst-Standard. De zaak nam nationale proporties aan en zetten Vlamingen en Walen tegenover elkaar. Volgens sommigen laten de Ajuinen nog steeds tranen om “de vloek van Blavier”.