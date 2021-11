FBI valt binnen bij ultraconservatieve groep in zoektocht naar gestolen dagboek van dochter Joe Biden

De FBI is donderdag binnengevallen op twee locaties die gelinkt worden aan de ultraconservatieve groepering Project Veritas. De huiszoekingen kaderen in het dossier rond het gestolen dagboek van de dochter van Joe Biden, waar anderhalve week voor de presidentsverkiezingen in de VS plots pagina’s uit waren opgedoken.

gjs Bron : the new york times

De huiszoekingen vonden plaats bij huidige en ex-werknemers van Project Veritas, een ultraconservatieve groep die gespecialiseerd in het gebruik van verborgen camera’s en selectief bewerken van video’s om grote media te misleiden en om die reden van sociale media als Twitter en Facebook geweerd wordt. De groep kwam de voorbije jaren al meermaals in opspraak.

De huiszoekingen in New York en Westchester County hebben te maken met een incident in aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Anderhalve week voor de grote dag doken op een extreemrechtse website plots tientallen pagina’s op uit het dagboek van Ashley Biden, op basis waarvan heel wat verhalen over de latere president verspreid werden. Dat dagboek was vermoedelijk gestolen tijdens een inbraak in de woning van de huidige president, want ook enkele van zijn persoonlijke spullen waren verdwenen.

Gevonden in hotelkamer

Het dagboek was in handen van die extreemrechtse website gekomen via “een klokkenluider”, zo beweerden de mensen erachter. Meteen werd in de richting van Project Veritas gekeken. De leider van die groep, James O’Keefe, ontkent dat zijn mensen er iets mee te maken hebben. Hij wist wel van het bestaan van het dagboek, zo zei hij aan The New York Times, omdat twee tipgevers het hem aangeboden hadden. Volgens O’Keefe hadden zij het bij toeval gevonden hadden in een hotelkamer waar de dochter van Biden net daarvoor verbleven had.

Maar Project Veritas publiceerde de pagina’s niet omdat het niet zeker was van de authenticiteit ervan, zo zegt O’Keefe nog. Meer nog: hij beweert dat hij de advocaat van Joe Biden het dagboek nog wilde teruggeven, maar dat die weigerde. Dan heeft hij het maar aan de politie bezorgd.

Wat de speurders meegenomen hebben of te weten zijn gekomen tijdens de huiszoekingen is nog niet duidelijk. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden iets te zeggen over het lopende onderzoek.