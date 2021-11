Lut, de zus van juf Mieke, een jaar na de moord: “Bij ‘veel messteken’ dacht ik aan 10. Dat het er 101 waren, shockeert mij nog altijd”

Antwoorden en rust: dat is wat de familie Verlinden wil. Op 10 november zal het een jaar geleden zijn dat hun geliefde in haar eigen huis in het Antwerpse Noorderwijk werd vermoord. ‘Juf’ Mieke kreeg niet minder dan 101 messteken. De dader blijft ondanks alle inspanningen van de speurders ongrijpbaar. Ook bij haar zus Lut blijft de onwetendheid knagen. “Ik ga heel erg schrikken als blijkt dat de dader iemand is die we kennen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden.”