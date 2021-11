Miss België Kedist Deltour (24) bezoekt haar vader, die haar 15 jaar geleden achterliet in een weeshuis: “Ik voel mij lichter, dat is waar ik op gehoopt had”

Haar vader stopte Kedist Deltour als kind in een Ethiopisch weeshuis, samen met haar broer en zus. Omdat hij na de dood van hun moeder met een nieuwe vrouw voor een nieuw leven koos. Het lot leidde haar naar België en zette een kroontje op haar hoofd, maar het verleden bleef knagen. Daarom is Kedist nu terug in haar geboorteland, om haar vader na vijftien jaar te confronteren. Het werd een weerzien in tranen, maar niet altijd met sluitende antwoorden.