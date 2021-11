Anouar Ait El Hadj is na een moeizaam seizoensbegin opnieuw de geknipte speler voor Anderlecht: “Elke zaterdag zit ik bij de kapper”

Anouar Ait El Hadj (19) was vorig jaar dé revelatie bij Anderlecht. Dit seizoen miste het jeugdproduct zijn competitiestart, maar nu is hij stilaan weer in vorm. Een iets te relaxte vakantie, een kilootje te veel, een cryptische boodschap op Instagram: het ondermijnde zijn seizoensbegin. Dankzij Kompany, Boussoufa en een beetje zijn kapper komt Ait El Hadj erbovenop. “Ik beging een jeugdzonde.”

Wij bieden niet vaak onze excuses aan, maar dit interview start met verontschuldigingen. In de krant spreken we altijd over El Hadj, terwijl de volledige familienaam van de Anderlecht-speler Ait El Hadj is. Oeps. “Ja, ik heb liefst dat je mijn complete naam gebruikt”, zegt Anouar. “Zo staat het ook op mijn shirt, maar goed... Ik lig er niet wakker van als je eens zondigt.” (lacht)

Bij deze: excuses, Anouar. Of mogen we Ajie zeggen, zoals je ploegmaats?

“Murillo begon daarmee. Hij had geen zin om mijn hele naam te zeggen en verbasterde Ait tot Ajie. De ploegmaats – Sambi Lokonga op kop – namen dat over en mijn roepnaam was een feit. Sinds Sambi weg is, deemsterde die bijnaam wel weg. De meesten spreken me nu aan als Anou.”

Anou, de geknipte speler voor Anderlecht.

(kijkt vragend)

Ah ja, want jij zit echt elke week bij de kapper.

“Ik ben de beste klant bij de kapper. Elke zaterdag zit ik in zijn stoel. Het heeft niets met bijgeloof te maken. Ik voetbal niet beter als mijn haren gekapt zijn, ik voel me gewoon cleaner met een perfect kapsel. Ook als we geen wedstrijd hebben, ga ik langs. De kapper is een vriend geworden.”

Vorig seizoen hielp het ritueel wel. Je was dé ontdekking met 25 basisplaatsen en 4 goals.

“Die goeie vorm heb ik nu nog niet te pakken, maar het is tijd om wakker te schieten. Ik speel nu al enkele matchen op rij en mijn niveau stijgt. Mijn seizoensbegin was gecompliceerd. Ik schoot te laat in gang. Mijn eigen fout.”

Ging je zweven na dat eerste topseizoen?

“Ik bleef met beide voeten op de grond, maar na dat zware jaar snakte ik naar vakantie. Het was geweldig in Dubai. Ik koppelde mezelf even los van het voetbal en sportte minder dan gebruikelijk. Ik had rust nodig en volgde mijn programma niet zo nauwkeurig. Daarna kwam ik te chill terug. Een jeugdzonde, waarvan ik de gevolgen onderschatte.”

© Kris Van Exel

Je kwam terug met 1,5 kilo overgewicht. Geen drama, toch?

“Neen, maar Kompany verwachtte nog meer van mij dan in dat debuutseizoen. Daarom was hij net extra streng. Ik herbegon vanaf nul en het deed pijn dat de trainer me op de bank zette. Al leer je daar ook van.”

Echt? Na twee speeldagen als invaller plaatste je op Instagram een zandloper. De interpretatie was dat je boos en ongeduldig was.

“De coach kwam daarna naar mij toe, maar de verklaring was logisch. Ik kreeg op sociale media zoveel vragen waarom ik niet speelde dat ik mijn volgers gewoon een signaal wilde geven. Die zandloper betekende: Wacht even. Heb geduld. Ik werk hard. Rustig.”

Ajie, hier babbel je je wel makkelijk uit.

“Toch is het zo. Ik beantwoord normaal alle vragen op sociale media. Meestal kost me dat geen energie, maar toen was het even te veel. Over Kompany kan ik alleen zeggen dat hij me goeie raad gaf. Hij verloor zijn vertrouwen in mij niet en wees me op mijn fout.”

Volgens de legende ging de jonge Kompany op vakantie naar Las Vegas, maar nam hij een physical coach mee om de ochtend na het uitgaan te trainen. Een voorbeeld.

“Wacht maar. Ik heb gezegd dat iedereen in shock zal zijn na mijn volgende vakantie. Dat zal geen vakantie zijn, maar een heuse voorbereiding. Ik heb mijn lesje geleerd. Beter dat dit mij nu, als tiener, overkwam dan als 25-jarige.”

Kompany gelooft wel hard in je. Intern zegt hij weleens dat je potentieel hebt voor Barcelona.

“Tegenover mij liet hij dat ook al eens vallen. Kijk, Barcelona is mijn favoriete ploeg en mijn ultieme droom is om daar ooit te voetballen. Het is een compliment dat Kompany mij bepaalde kwaliteiten toeschrijft, want hij speelde zelf op het allerhoogste niveau. Hij weet wat hij ziet en dat triggert me om nog beter te presteren.”

Al is Barcelona makkelijk gezegd. Je motiveert geen speler door te zeggen dat hij het potentieel heeft voor Rayo Vallecano.

“Ik weet ook dat ik nog enorm moet groeien. Een belangrijk werkpunt is efficiëntie. Eigenlijk moet ik elke wedstrijd een goal en een assist nastreven. Daar werken we aan, want ik ben niet beslissend genoeg (1 assist in 11 matchen dit seizoen, red.). Ik loop soms te snel, waardoor ik de bal niet goed raak en niet nauwkeurig schiet. Ik moet leren vertragen. Dan is mijn schot vaak binnen het kader.”

Kompany vindt je vooral een moderne voetballer: techniek gecombineerd met loopvermogen. Vorig seizoen liep je geregeld meer dan 13 kilometer per match.

“Dat komt terug. Tegen OHL zat ik op schema om 12,7 kilometer te halen. Eens dat ritme terug is, zal ik meer naar de goal durven trappen. Dan zullen mijn goeie reflexen terug zijn. Ik moet ook egoïstischer worden voor doel. Nu leg ik nog vaak een bal af terwijl ik zelf kan schieten. Mbark Boussoufa zei me ook dat ik meer een killer moest worden.”

Boussoufa?

“Ja, ik kwam hem tegen op restaurant in Dubai en sindsdien houden we contact via Instagram. Boussoufa wil graag eens naar Anderlecht komen om het publiek te groeten. Mbark gaf mij ook tips: zelfzuchtiger zijn en je altijd amuseren. Jezelf geen druk opleggen.”

© Kris Van Exel

Hoe komt het dat er zo weinig jongeren met Marokkaanse roots profvoetballer worden? Er zijn uitzonderingen zoals Dirar, Chadli en Fellaini, maar er gaat veel talent verloren.

“Het is een kwestie van mentaliteit en begeleiding. Ikzelf ben goed omkaderd. Mijn vader Driss is heel nuchter. Hij kan streng zijn – tegen OHL vond hij me niet agressief genoeg –, maar in de moeilijke momenten steunt hij me zodat ik niet opgeef. Wie niet zo’n entourage heeft, kan snel afglijden. Ik ben wel fier dat ik een voorbeeld ben voor jongeren uit mijn wijk. Het is echt mogelijk om als pleintjesvoetballer uit Molenbeek met een Marokkaanse achtergrond door te breken bij Anderlecht. Maar ik ben niet de enige, hè. Sakina doet dit ook.”

Sakina, speelster bij de vrouwenploeg?

“Ja, ook zij komt uit Molenbeek. Ik ken haar vanop het pleintje. Ook Sakina mag fier zijn op het parcours dat ze aflegde.”

Heeft de Marokkaanse bondscoach je nog gebeld om je in te lijven?

“Neen. Ik zit goed bij de Belgische U21. Het objectief is nu om weer de beste Ait El Hadj te worden en bij Anderlecht een prijs te pakken, alvorens ik aan een transfer denk. Daar droom ik van. We hebben nu vooral een serie van overwinningen nodig. Te beginnen dit weekend.”

Doe de groeten aan je kapper.

(onverstoorbaar) “Als we winnen van Antwerp zal ons dat een boost geven.”