Klimaatminister Khattabi scherp over Vlaams klimaaptlan: “Kloof die Vlaanderen laat vallen is onoverbrugbaar door Brussel en Wallonië”

Federaal minister van Energie Zakia Khattabi (Ecolo) heeft in Terzake vanuit Glasgow gereageerd op het Vlaamse klimaatplan dat donderdagavond afgeklopt werd. Zij zegt wat ontgoocheld te zijn dat maar voor uitstootreductie van 40 procent gegaan wordt, terwijl de Europese doelstelling 47 procent is. “De kloof die Vlaanderen laat vallen is onoverbrugbaar door Brussel en Wallonië.”

De Vlaamse regering gaat tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent terugdringen, zo maakte ze donderdagavond bekend toen er een akkoord was over het klimaatplan. In een vorig plan was er nog sprake van 35 procent, dus 40 procent is een stap vooruit. Dat zei ook Zakia Khattabi vrijdagavond in Terzake. “Maar het is een te kleine stap vooruit.”

“Het halen van de Europese doelstelling van een reductie van 47 procent van de uitstoot zal niet eenvoudig zijn, omdat de Vlaamse doelstelling zo ver van die doelstelling ligt”, zei Khatabbi nog. “De kloof die Vlaanderen laat vallen is onoverbrugbaar voor Brussel en Wallonië. Die hebben aangegeven dat ze tot dicht bij de Europese doelstelling gaan. Dat komt omdat zestig procent van de emissies in Vlaanderen zit.”

Het doemscenario waarin ons land emissierechten moet betalen omdat het de Europese norm niet behaalt, is volgens Khattabi dan ook niet onrealistisch. “Vlaanderen drijft België de facto naar het betalen van emissierechten. Over die factuur zal de federale overheid moeten onderhandelen met de gewesten”, aldus de minister.