Zelfs een gewapende overval kreeg hen niet klein: Friet-O-Droom in Gavere is de Beste Frituur van Vlaanderen

De beste frituur van Vlaanderen staat in Gavere. Daar leggen moeder Rita en dochter Severine van Friet-O-Droom zoveel ambacht in hun frieten en Vlaamse klassiekers dat reporter Tom de Leur en winnaar van vorig jaar Kurt Caen van ’t Brochetje in Emelgem er stil van werden. Voor de dames die álles samen doen “behalve douchen en slapen” is dit de kroon op hard werken na een horrorjaar met een gewapende overval en een bijna fatale valpartij.

Een peperkoeken huisje aan het vroegere station langs de spoorlijn Gent-Ronse in Gavere-Asper: daar moet je zijn voor de lekkerste frieten van Vlaanderen. Die frieten zijn het exclusieve werkterrein van Rita Vandeghinste (68), die al 33 jaar in het vak zit: niemand anders mag in de buurt komen van haar friteuses. Ook dochter Severine (44) niet, die nochtans al sinds haar achttien met haar moeder samenwerkt. “Mijn moeder en haar frieten, dat ligt gevoelig. Als de leverancier van de aardappelen per uitzondering een zak levert die iets te snel slap wordt, hangt ze direct aan de telefoon: kom uwen brol maar weer halen. (lacht) Ik ben dolblij dat mijn moeder in de bloemen wordt gezet. Zij heeft haar hele leven hard gewerkt en mij alleen opgevoed.”

Pistool tegen het hoofd

Deze Oost-Vlaamse zege is ook een beetje van West-Vlaanderen: Rita en Severine komen eigenlijk uit Avelgem en wonen nu in Kruisem. Mannen in hun leven zijn er niet. “We doen alles samen. We wonen samen, werken samen. Als de mensen mij zien, zien ze mijn moeder.” Voor deze dames mag het al eens meezitten. Bijna dag op dag één jaar geleden werden ze op een vrijdagavond overvallen. “Eén man stormde binnen met een pistool en schoot voor mijn voeten in de grond”, zegt Rita. “Daarop kreeg ik dat pistool tegen mijn hoofd. Ik ben naar buiten gelopen en kon de nummerplaat onthouden. Maar de auto was gestolen, dus ze hebben die mannen nooit gevonden.” In de zomer was Severine al door het oog van de naald gekropen toen ze bij het poetsen achteroverviel: de schedelbreuk werd haar bijna fataal. “Ik ben overgevoelig geworden voor fel licht en geluid. Die knal uit dat pistool vergeet ik nooit. Maar de dag na die overval stonden we gewoon weer in onze frituur”.

© carlo coppejans

Zaterdagavond om 19 uur worden de dames gehuldigd als beste frituur, met een cheque van duizend euro. Vieren doen ze pas op 4 december. Dan bestaan ze zes jaar op deze locatie. “We gaan zeker iets speciaals doen. Voor de vaste klanten, maar ook voor de nieuwe. Iedereen die hier binnenkomt, is voor mij even belangrijk.” Moeder en dochter nemen nooit langer dan twee weken vakantie per jaar. Woensdag en donderdag zijn de sluitingsdagen, maar op die dagen maken ze hun stoofvlees en andere klassiekers. En nee, frieten raken ze niet beu. Allebei eten ze hun pakje het liefst met tartaar of mayonaise, Rita wil er graag stoofvleessaus bij. En Severine neemt altijd een groot pak. “En dat eet ik volledig op.”