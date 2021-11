Op het altaar, of elders openbaar: experts en ‘ervaringsdeskundigen’ over de kick van betrapt kunnen worden tijdens de seks

Ze vinden het spannend. Eerst omdat ze betrapt kunnen worden, en nadien omdat ze eigenlijk toch hopen dat niemand hen zag. Seks in het openbaar, of het nu in een bos is of op het altaar: voor veel mensen is het minstens een fantasie. Experts weten het dankzij hun studieboeken, ervaringsdeskundigen dankzij, welja, hun eigen avonturen. “Achter de hoek zaten een tiental mensen koffie te drinken. Zij konden ieder moment binnenwandelen.”