Virton wint op Lommel en boekt eerste uitzege van het seizoen

Virton begon het beste aan de wedstrijd. Na vijf minuten deed Doue de netten al trillen voor Virton. Tegen de gang van het spel in scoorde Arthur Sales vanop afstand en hing de bordjes weer gelijk (18’). Nog geen minuut later ketste de voorzet van Din Sula weg en belandde in doel, 1-2 voor de bezoekers (19’). Kort na de rust zette Anne de 1-3 eindscore op het bord (47’), met zijn vierde van het seizoen. Arzani kreeg nog een tweede keer geel in 75ste minuut, waardoor Lommel de partij met tien beëindigde.

Virton staat voorlopig op de zevende en voorlaatste plaats in de stand, samen met RWDM, met 12 punten. Lommel is vijfde met 13 punten. (belga)