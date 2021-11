Martinez wil in maart enkel Duivels met minder dan 50 caps oproepen

In de veronderstelling dat de Rode Duivels zich komend tweeluik tegen Estland en Wales gewoon rechtstreeks plaatsen voor het WK 2022 zal bondscoach Roberto Martinez voor de oefenwedstrijden in maart volgend jaar geen Rode Duivels met meer dan 50 caps oproepen. Spelers als Vertonghen, Alderweireld, Witsel, Lukaku, De Bruyne, Mertens en Eden Hazard zullen er dan dus niet bij zijn. Martinez wil dan vooral de jongeren een kans geven en de ervaren spelers even tot rust laten komen na een druk anderhalf jaar door het coronavirus.

Over iets meer dan een jaar, op 21 november 2022, start bovendien het WK in Qatar. Martinez zal ongetwijfeld in maart ook willen testen welke jongeren een rol van betekenis kunnen spelen voor de Rode Duivels in Qatar. (lvdw, vva)