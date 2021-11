Standard-voorzitter Bruno Venanzi probeerde Dimitri de Condé binnen te halen: “Maar hij zat te goed in Genk”

Voor het eerst in twee jaar doorbrak Bruno Venanzi de stilte. De Standard-voorzitter deed dat in een uitgebreid interview met La Dernière Heure, waarin hij aangaf Dimitri de Condé, het Genkse Head of Football, te hebben benaderd om sportief directeur in Luik te worden.

De Condé, zelf ex-speler van Standard en nog altijd iemand die sympathie heeft voor de Rouches, heeft de toenadering vanuit Luik echter geweigerd. Hetzelfde deed hij overigens met een voorstel van Antwerp, zoals onze krant eerder berichtte. Venanzi beweert De Condé te hebben benaderd na het vertrek van Benjamin Nicaise.

“Waarom we nog geen nieuwe sportief directeur hebben? We werken op dit moment met een sportieve staf en een scoutingsteam om interessante profielen voor de volgende transferperiodes te identificeren”, zegt Venanzi in LDH. “Het ideale profiel (voor een sportief directeur, nvdr.) is iemand die het voetbal kent, zoals Olivier Renard, en die de structuur en de eerlijkheid heeft van Nicaise. Klinkt dat als Dimitri de Condé? Dat klopt en ik heb hem benaderd, maar hij zit te goed bij Genk op dit moment en heeft recent nog meer verantwoordelijkheid gekregen daar.”

Bruno Venanzi. — © BELGAIMAGE

Investeerders

Over de potentiële nieuwe investeerders bij Standard hield Venanzi zich op de vlakte. Wel verklapte hij dat hij met meerdere partijen in gesprek is. “Er komt in januari 2022 sowieso een kapitaalsverhoging”, geeft Venanzi aan. “Ik heb al drie voorstellen ontvangen. Ik verwacht met zekerheid een vierde, en mogelijk nog een vijfde. Luciano D’Onofrio behoort daar niet toe. Er is interesse van partijen die de club willen kopen, maar ook van partijen die tot het kapitaal willen toetreden, in een fiftyfifty-formule of met een minderheidsparticipatie.”

“Ik wil de club niet volledig verkopen. Ik heb aanbiedingen gehad, maar dat interesseert me niet”, zegt Venanzi nog. “Ik ben ook niet geïnteresseerd in een 51-49 model, zeker niet als ik degene ben met 49 procent van de aandelen (lacht). Bij Lampiris (het energiebedrijf dat Venanzi mee heeft opgericht, nvdr.) zaten we op 50-50 en dat werkte heel goed. Het kunnen ook twee aandeelhouders van 40 procent en één van 20 procent zijn. Ik wil evenwaardig zijn aan de grootste aandeelhouder. Of Standard een satellietclub kan worden van een grote club (Tottenham en Arsenal zijn genoemd, nvdr.)? Op dit moment heb ik geen dergelijk voorstel binnen”, aldus de Standard-voorzitter.