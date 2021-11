Airbnb ziet herstel aantal reizen versnellen

Het bedrijf waarschuwde in augustus dat het aantal geboekte nachten en ervaringen in het derde kwartaal, meestal de drukste periode van het jaar, lager zou zijn vergeleken met die periode pre-corona. Maar Airbnb, dat de markt voor alternatieve accommodaties domineert, heeft het over het algemeen beter gedaan dan zijn rivalen. Juist door corona verkozen veel mensen dichter bij huis op vakantie te gaan en nog altijd liever niet in grote hotels te verblijven.

Daarnaast zag het techbedrijf dat mensen gebruikmaakten van de mogelijkheid tot thuiswerken door vaker weg te gaan en langer weg te blijven. In een van Airbnb gehuurd huis of appartement kunnen ze dan gewoon hun werk doen, maar buiten werktijden een land of stad ontdekken. Ceo Brian Chesky vermoedt dat de nieuwe reistrends die tijdens de pandemie ontstonden, zullen blijven. Dat zei hij in een brief aan aandeelhouders.

In de maanden juli tot en met september behaalde Airbnb een omzet van 2,2 miljard dollar, omgerekend 1,9 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 834 miljoen dollar.

Toch verwacht Airbnb dat de omzet in het lopende kwartaal lager uitvalt en maximaal 1,5 miljard dollar zal bedragen. Dat is ergens logisch, want de zomermaanden zijn de belangrijkste periode van het jaar voor reizen. Toch zou het bedrijf op extra inkomsten moeten kunnen rekenen omdat de Verenigde Staten vanaf volgende week opnieuw toeristen uit verschillende landen, waaronder veel Europese landen, toelaten.

Diepe coronacrisis

De reisindustrie werd in het begin van de pandemie in een diepe crisis gedompeld toen reizen tot stilstand kwam. Airbnb moest duizenden mensen ontslaan en niet-essentiële projecten stopzetten. Airbnb voerde een algemeen restitutiebeleid in en heeft meer dan 1 miljard euro aan annuleringskosten uitgekeerd. Begin vorige zomer begon het er beter uit te zien en dit voorjaar onthulde Airbnb een grote vernieuwing van zijn diensten in een poging om gastheren en gasten te lokken te midden van een post-pandemische reisgolf.

Airbnb, opgericht in 2008, ging afgelopen december naar de beurs. De aandelen zijn dit jaar al met 21% gestegen.