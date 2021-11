Mogelijk extra prik voor wie gevaccineerd is met AstraZeneca of Johnson & Johnson: “Half november willen we advies klaar hebben”

Belgen die een vaccin van AstraZeneca of Johnson & Johnson kregen, komen mogelijk in aanmerking voor een extra prik. Dat zei vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) vrijdagavond in Terzake.

De derde prik of ‘boosterdosis’ is al enkele maanden voorwerp van discussie. Is die nodig en voor wié? Intussen krijgen bewoners van woonzorgcentra, mensen met een verlaagde immuniteit, alle 65-plussers én het zorgpersoneel al een herhalingsvaccin. Maar vaccinoloog Pierre Van Damme opent nu mogelijk ook de deur naar nog een andere groep. “Veel mensen die jonger zijn dan 65 en gevaccineerd zijn met AstraZeneca of Johnson & Johnson zeggen een herhalingsprik te willen. Dat dossier ligt nu op tafel van de Hoge Gezondheidsraad. Tegen half november willen we daarover beslissen, uiteindelijk zullen de bevoegde ministers de knoop doorhakken.”

Intussen is er steeds meer bewijs dat de vaccins van Astra Zeneca en Johnson & Johnson een dalende werkzaamheid hebben na verloop van tijd. “Intussen weten we dat een herhalingsvaccin met Pfizer of Moderna veilig en doeltreffend is voor mensen die al zijn ingeënt met AstraZeneca of Johnson & Johnson”, zegt Van Damme. “Een aantal maanden geleden wisten we dat nog niet. We zijn nu nog alle wetenschappelijke data aan het bekijken voor we met een definitief advies komen.”