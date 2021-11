Een een gigantische brok steen die op de Aarde afstevent en dreigt in te slaan. Kunnen we daar dan nog iets tegen doen? Dat is de vraag die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa probeert te beantwoorden. Ze lanceert weldra een ruimtetuig dat op een asteroïde inslaat, in de hoop dat die daardoor van koers verandert. Bruce Willis en Ben Affleck kunnen er nog van leren.