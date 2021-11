Niet eerste keer dat er doden vallen tijdens festival of concert

Het is niet de eerste keer dat er iets misgaat op een festival of tijdens concerten. Een overzicht van enkele van de dodelijkste optredens uit de geschiedenis.

22 mei 2017 - Optreden Ariana Grande

Popster Ariana Grande gaf op 22 mei 2017 een optreden in de Manchester Arena. Een zelfmoorterrorist blies zichzelf op en maakte zo 22 doden en 120 gewonden.

13 november 2015 - Aanslag Bataclan

Tijdens een optreden van de Eagles of Death Metal in de Parijse concertzaal drongen op 13 november 2015 drie zelfmoordterroristen naar binnen. Ze maakten er 89 doden.

© EPA

18 augustus 2011 - Pukkelpop

Tijdens het noodweer op festival Pukkelpop in Kiewit vielen 5 doden en 140 gewonden. Door het extreme weer stortten tenten neer en vielen verschillende palen naar beneden.

© BELGA

24 juli 2010 - Love Parade

In het Duitse Duisburg breekt op de Love Parade paniek uit in een toegangstunnel. 21 mensen komen om, 500 raken gewond.

Mensen vluchten uit de veel te drukke tunnel in Duisburg. — © EPA

30 juni 2000 - Roskilde

Op Roskilde in Denemarken sterven 9 mensen tijdens het optreden van Pearl Jam. Ook toen stormde een menigte naar het podium en werden de slachtoffers vertrappeld.

© BELGAIMAGE

3 december 1979 - Optreden The Who

Tijdens een optreden van The Who in Cincinnati stierven 11 mensen door vertrappeling. Al op de middag waren 18.000 fans komen opdagen omdat er geen genummerde plaatsen waren. Toen de band begon te soundchecken, stormde iedereen naar voren. Nog voor het optreden kon beginnen, waren er 20 gewonden gevallen en 11 mensen overleden.

12 juni 1969 - Altamont Speedway Free Festival

Tijdens het Altamont Speedway Free Festival vallen vier doden. Een 18-jarige wordt door een lid van de motorbende Hells Angels, die de security verzorgt, doodgestoken omdat hij een geweer trok. Twee anderen worden aangereden en nog een iemand wordt vertrappeld.

15-17 augustus 1969 - Woodstock

Tijdens het legendarische Woodstock Music and Art Festival vallen drie doden. Eén overlijdt aan een overdosis heroïne, een slapende man wordt door een tractor overreden en een gesprongen blindedarm eist het leven van een derde.