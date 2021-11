Assistent Fred Vanderbiest straks toch op de Mechelse bank tegen STVV, wel geschorst tegen Club Brugge

Verrassing voor Fred Vanderbiest. De Mechelse T2 mag straks toch gewoon op de bank plaatsnemen voor de thuiswedstrijd tegen STVV.

Bij KV Mechelen ging men er gisteren vanuit dat de assistent-coach geschorst was voor de wedstrijd van vanavond maar de schorsing (één speeldag effectief), opgelegd door het Disciplinair Comité, gaat pas in vanaf 7 november - morgen dus. Vanderbiest zal zijn straf dus moeten uitzitten in de thuismatch tegen Club Brugge op vrijdag 19 november.

Vanderbiest is niet aan zijn proefstuk toe

In het tumultueuze slot van het competitieduel in en tegen Oostende (2-4) werd Vanderbiest een rood karton onder de neus geduwd. De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gesticulerend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Vanderbiest is niet aan zijn proefstuk toe, en werd daarom ook rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. Ter zitting vrijdag bood de T2 van KV Mechelen zijn excuses aan: zijn reactie was overdreven, gaf hij toe. Vanderbiest liet optekenen te werken aan zijn kenmerkende “emotionele stijl” om zich beter te kunnen beheersen. De assistent-coach verklaarde niet goed te begrijpen waarom hij geel kreeg en daarom overdreven te reageren.

Het Disciplinair Comité wees Vanderbiest erop dat hij genoeg aanmaningen heeft gekregen - in de vorm van schorsingen en boetes - om zijn opvliegende stijl bij te schaven. “De aangeslotene vertoont een hardnekkige neiging tot het bekritiseren van de scheidsrechter. Hierdoor bemoeilijkt hij een serene spelleiding”, klinkt het. “Als lid van de technische staff geniet hij bijzondere privileges, wat hem had moeten aanzetten tot terughoudendheid. In plaats hiervan maakte hij van zijn vertrouwenspositie gebruik om zijn frustraties ten aanzien van de spelleiding kenbaar te maken.”

Vanderbiest ontving twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, maar zit zaterdagavond wel gewoon in de neutrale zone van het AFAS-stadion. De straf gaat pas in vanaf zondag, waardoor de T2 het thuisduel tegen Club Brugge (19 november) vanuit de tribunes moet volgen.

(ThSt)