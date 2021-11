Marouane Fellaini bereikt Chinese bekerfinale, Thomas Vermaelen wint in Japan

Marouane Fellaini heeft zaterdag met Shandong Taishan de bekerfinale bereikt in China. Fellaini viel na 68 minuten in in de terugwedstrijd van de halve finales van de Chinese FA Cup die Shandong Taishan met 2-4 won van Henan Songshan Longmen. Dinsdag won Shandong ook het heenduel al met 1-0.

De goals van Shandong zaterdag kwamen van Liu Yang (30. en 79.) en de Portugees Pedro Delgado (62. en 63.). Die laatste mocht na zijn twee goals gaan rusten voor Fellaini.

Voor de voormalige Rode Duivel waren het de eerste speelminuten voor Shandong Taishan sinds half augustus, toen op de slotspeeldag van de Chinese Super League. In het bekertoernooi kwam hij zaterdag pas voor het eerst in actie. In de finale treft Shandong Taishan de winnaar van de tweede halve finale tussen Shanghai Port en Shanghai Shenhua. Port, de club van coach Ivan Leko, won het heenduel al met ruime 1-5 cijfers. Fellaini en Shandong Luneng zijn de titelhouders in de Chinese FA Cup. Vorig seizoen versloegen ze in de finale het intussen teloorgegane Jiangsu met 2-0.

Thomas Vermaelen wint in Japan

Thomas Vermaelen boekte met zijn Japanse team Vissel Kobe zaterdag een 1-0 zege tegen Tokushima op de 35e speeldag van de Japanse J-League. Vermaelen, die vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen in Japan opnieuw niet kan afreizen naar ons land voor de interlands van de Rode Duivels tegen Estland (13 november) en Wales (16 november), speelde de hele wedstrijd centraal achterin. Met nog drie speeldagen te gaan is Kobe derde in de tussenstand.