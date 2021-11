Gewonden bij mesaanval op ICE-trein in Duitsland

Bij een mesaanval op een ICE-trein tussen Regensburg en Nürnberg in het zuiden van Duitsland, zijn zaterdagvoormiddag meerdere reizigers gewond geraakt. Dat bevestigt de politie.

De politie werd rond 9 uur op de hoogte gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt. Er is geen gevaar meer, aldus de politie van Oberpfalz. De trein staat stil in Seubersdorf in der Oberpfalz, in deelstaat Beieren. De politie is er in groten getale aanwezig.