Anderlecht moet Murillo uiteindelijk twee matchen missen na reactie op provocatie: “Voetballer moet emoties onder controle houden”

Voor zijn rode kaart na een elleboogstoot aan Sebastien Dewaest in de thuismatch tegen OH Leuven (2-2) afgelopen zondag ontving Murillo een minnelijke schikking van vier speeldagen (waarvan drie effectief) schorsing, maar daar verzette RSC Anderlecht zich tegen. De zaak werd daarom in eerste aanleg vrijdag behandeld door het Disciplinair Comité.

De disciplinair instantie stelde weliswaar dat de elleboogstoot met matige intensiteit werd uitgevoerd, maar nog steeds met voldoende kracht om bij Dewaest letsels toe te dienen in de borststreek. “De opzettelijke reactie zonder bal in de buurt geeft blijk van een gebrekkige zelfcontrole”, klinkt het in het vonnis. “Van een voetballer wordt verwacht dat hij zijn emoties onder controle houdt.”

RSC Anderlecht betwistte de feiten niet, maar wees erop dat Dewaest zich provocerend gedroeg. “Dat is te betreuren, maar verantwoordt nooit dat Murillo overgaat tot fysieke agressie ten opzichte van een medespeler. Dergelijk ongepast gedrag kan de gemoederen op en rond het veld doen oplaaien, met eventuele escalatie tot gevolg”, aldus het Disciplinair Comité, dat evenwel rekening hield met het blanco disciplinair verleden om een deel van de schorsing met uitstel op te leggen.

De schorsing gaat in vanaf zondag, waardoor RSC Anderlecht in principe niet kan rekenen op Murillo in de topper tegen Antwerp. Tenzij paars-wit beroep aantekent tegen het vonnis. Dat werkt opschortend en wordt pas volgende dinsdag behandeld, waardoor de Panamees wel zou kunnen starten op de Bosuil. RSCA beslist zaterdag.

