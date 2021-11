Ook zwangere Kylie Jenner aanwezig op dodelijk optreden van partner Travis Scott

Ook Kylie Jenner - realityster uit Keeping up with the Kardashians - was vrijdagavond aanwezig op Astroworld. De 24-jarige Jenner is zwanger van haar tweede kind van Travis Scott. Ook dochter Stormi bleek een eigen trailer te hebben op het festival. Op de beelden die Jenner maakte, is overigens duidelijk te zien hoe een ambulance door het publiek rijdt.

Op Astroworld vielen vrijdagavond al zeker 8 doden nadat in het publiek verschillende honderden mensen vertrappeld werden. Dat gebeurde tijdens een optreden van Travis Scott, die op het podium hulp kreeg van verrassingsact Drake. Uit het Instagramprofiel van Travis’ partner Kylie Jenner kunnen we opmaken dat de zwangere realityster zelf ook aanwezig was. Zo postte ze een filmpje van de trailer van het driejarig dochtertje Stormi en waren er nadien ook beelden van het optreden zelf. Op één video stond rechts onderaan een emoji van een geitje, waarmee Jenner allicht bedoelt dat Travis Scott volgens haar de ‘goat’ is - een letterwoord voor the greatest of all time. Op een volgend filmpje gaat het optreden gewoon door, maar zie je wel een ambulance door het beeld rijden.