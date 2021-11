Kevin De Bruyne keert terug in de basis bij Manchester City voor de derby tegen United

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft drie wijzigingen aangebracht in zijn basisopstelling voor de Premier League-wedstrijd van vandaag tegen Manchester United op Old Trafford. Zo mag Kevin De Bruyne weer starten.

Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus en Ruben Dias keren terug, nadat ze op de bank begonnen in de 4-1 overwinning op Club Brugge. Riyad Mahrez en Jack Grealish moeten plaatsruimen, terwijl Aymeric Laporte geschorst is na zijn rode kaart in de nederlaag van afgelopen weekend tegen Crystal Palace.

LIVE. Volg hier vanaf 13u30 live het scoreverloop in de derby van Manchester!

De opstelling van United: De Gea, Lindelof, Bailly, Maguire, Ronaldo, Greenwood, Fred, Fernandes, Shaw, Wan-Bissaka, McTominay

De opstelling van City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden