Jonge relschopper die politiewapen stal tijdens rellen in Brussel wordt zwaarder gestraft

De relschopper in kwestie kreeg in beroep een zware straf opgelegd.

Toen in april 2020 zware rellen in Anderlecht uitbraken na de dood van Adil C. (19), een jonge Brusselaar die stierf na een politieachtervolging, ging één van zijn vrienden met een dienstwapen van een agent aan de haal. Hij kreeg nu alsnog een zware straf opgelegd.

Anderlecht stond in brand, de avond van 11 april 2020. Dat na een politieachtervolging waarbij een jonge Brusselse kerel, Adil C., ongelukkig ten val kwam. Adil C., geen onbekende en als drugsdealer aanzien, was gevlucht. In de nasleep braken hevige rellen uit in Anderlecht. Jongeren bekogelden combi’s met stenen en stichtten brand. In het tumult verloor een agent zijn dienstwapen.

Een van Adils maten, Moeze Karoui (19), ging ermee aan de haal. Volgens het Openbaar Ministerie vuurde hij verschillende malen in de lucht. Op camerabeelden was te zien hoe hij ermee door de straten van de wijk Kuregem liep. Zowel het wapen als de jongeman, ook geen onbekende, waren een tijd spoorloos. Volgens zijn advocaat Yannick De Vlaemynck was hij onder invloed van alcohol, boos om het overlijden van zijn vriend en nadien bang om zich aan te geven.

Agenten ten tijde van de rellen. — © BELGA

Van werkstraf naar celstraf

De jonge delinquent werd finaal voor de rechter gedaagd en veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur. Het Openbaar Ministerie vond die straf veel te mild en ging in beroep. Ter zitting werd drie jaar cel geëist, ook omdat hij eerder al strafbare feiten had gepleegd. Het Brusselse hof van beroep veroordeelde Karoui tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden. Het sprak ook de ontzetting uit van zijn burgerlijke en politieke rechten uit de komende vijf jaar.

LEES OOK. Agenten vrijgesproken na dodelijke aanrijding van Adil (19) (+)