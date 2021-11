Damien Marcq kijkt vanavond met Union zijn ex-club in de ogen: “Charleroi speelde een grote rol in mijn carrière”

Als fiere leider ontvangt Union vanavond Charleroi in het Dudenpark. Een belangrijke wedstrijd, die extra speciaal is voor 3 Unionisten: Felice Mazzu stond 259 keer aan de zijlijn bij Charleroi, Lazare Amani wordt momenteel door de Waalse club verhuurd (met aankoopoptie) aan Union en Damien Marcq speelde van 2013 tot 2017 voor de Carolo’s, goed voor maar liefst 142 wedstrijden. Marcq heeft dan ook zin in een “spectaculaire wedstrijd.”