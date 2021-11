13 procent werkzaamheid. Dat is na zes maanden de score van één van de in België gebruikte vaccins als het gaat om de bescherming tegen besmetting. Er blijken opvallende verschillen tussen de verschillende merken. De Hoge Gezondheidsraad beslist binnenkort of we op basis van het type vaccin zullen bepalen wie in aanmerking komt voor een boosterprik.