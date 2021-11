Zeldzame verschijning in België: Purperkoet gespot

In het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw, nabij Sint-Truiden, werd een paarse, exotische moerasvogel gespot: de Purperkoet. Die vogel werd nooit eerder gespot in ons land. Van over heel België kwamen vogelspotters naar Zoutleeuw om deze speciale vogel te zien en te fotograferen. Hoewel de Puperkoet nog altijd verdoken zit in het riet van Het Vinne, leek de rust wel opnieuw teruggekeerd in het Provinciedomein.