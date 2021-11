Basaksehir van Nacer Chadli herpakt zich na mislukte seizoensstart met knappe 12 op 12

De hemel klaart stilaan weer op voor Basaksehir en Nacer Chadli. Op de twaalfde speeldag in de Turkse Super Lig werd zaterdagmiddag met 1-3 gewonnen bij Yeni Malatyaspor. Goed voor de vierde opeenvolgende competitiezege.

Tolga Cigerci (39.) effende het pad voor de bezoekers vlak voor rust op assist van Chadli. Na een kwartier in de tweede helft lag de wedstrijd in een beslissende plooi na doelpunten van Edin Visca (59.) en voormalig Anderlecht-spits Stefano Okaka (61.). Kubilay Kanatsizkus (90.+2) kon pas in blessuretijd de eer redden voor de thuisploeg. Chadli mocht na 72 minuten gaan rusten.

Dankzij de vierde overwinning op rij schuiven de hoofdstedelingen op naar de achtste plaats met 18 op 36 (6x winst en 6x verlies). Nummer vier Besiktas (20 ptn.) gaat later op de dag (17u) op bezoek bij leider Trabzonspor (27 ptn.). De Turkse landskampioen kan in Trabzon wel nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Michy Batshuayi.

(belga)