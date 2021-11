Nederlandse ex-voetballers Kuijt en Sneijder gehoord in gokdossier

Het dossier is een uitloper van grote Encrochat-onderzoek. De berichtendienst die vooral door criminelen wordt gebruikt, werd een jaar geleden gekraakt door politiediensten. Dat zorgde voor een schat aan informatie uit de onderwereld.

Uit chatgesprekken die het Nederlandse gerecht kon meelezen blijkt dat goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door Freddy S., regelmatig werd bezocht door de twee ex-voetballers.

Freddy S. is de zoon van Piet S., een gekende drugscrimineel. In het geval van Kuijt zou het gaan om forse bedragen die hij illegaal inzette.

Mishandeld

“Die jongen (Kuijt, nvdr) had een limiet van vijf ruggen. Freddy heeft dat limiet verhoogd naar 25 ruggen. Maar hij speelt soms vijf ruggen op een dag”, vangt de politie op in de gesprekken. Dat Sneijder zijn gokschulden niet aflost, wordt ook besproken. Daarvoor moet een familielid van de ex-voetballer worden mishandeld: “We gaan ook niet meer vragen om geld, eerst gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, als het maar iemand van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan mij niet schelen wie”, is te horen op de gesprekken die de politie kon volgen.

De Telegraaf meldt dat er nog meer (oud-)profvoetballers zijn gehoord in het onderzoek. De krant heeft met de twee oud-internationals gesproken.

Kuijt ging in februari dit jaar twee keer voor verhoor naar de politie. In die verhoren, zegt hij dat hij na het einde van zijn actieve voetbalcarrière op Edobet heeft gespeeld. Hij vertelt dat hij speelde op krediet. Maar hij ontkent dat hij ooit heeft gegokt als actief profvoetballer.

“Ik speelde niet om het geld, maar ik vond het leuk om te spelen. Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald”, zou Kuijt verklaard hebben aan de speurders.

Sneijder ontkent dat hij op de site heeft gespeeld, maar geeft wel toe te zijn benaderd door mensen die zeiden dat hij schulden had, en dat hij garant zou staan voor Wout van K. “Het is een neef van mijn vader. Ik heb hem maar één keer gezien. Hij is een meesteroplichter”, zegt Sneijder.

Sneijder gaf wel toe dat hij met de schuldeisers in gesprek is gegaan en de zaak heeft geregeld. Wat hij daarmee bedoelde, is niet bekend.

De Haagse Piet S. (65) is een ronkende naam in de Nederlandse onderwereld. Hij wordt gelinkt aan verschillende grote drugszaken maar was het gerecht altijd een stapje voor en is nooit veroordeeld.

Justitie in Nederland zegt dat het onderzoek nog volop loopt maar wil geen verdere details geven.

Ze benadrukken wel dat de twee ex-voetballers verhoord zijn als getuige en dat ze niet in verdenking zijn gesteld.