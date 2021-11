Opnieuw onderzoek naar verkrachting in Gent: 18-jarige vrouw misbruikt in toiletten van café

De politie van Gent is een onderzoek gestart na een aangifte van een verkrachting door een 18-jarige vrouw. Het slachtoffer zou in de toiletten van een café in de Overpoortstraat verkracht geweest zijn.

Zaterdagochtend werd omstreeks 6 uur een 18-jarige vrouw aangetroffen op de trappen van de Albert Heijn in de Overpoortstraat. “De vrouw was in schok en verklaarde dat ze verkracht was in de toiletten van een café in de Overpoortstraat”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker.

De politie van Gent is een onderzoek naar de feiten opgestart. “Het slachtoffer werd overgebracht naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent”, zegt De Cocker. “Daar werd haar onder meer medische zorg en psychologische ondersteuning verleend.”

Twee weken geleden deed een andere vrouw ook al aangifte van verkrachting. Zij zou gedrogeerd zijn in een café op de Oude Beestenmarkt en vervolgens misbruikt in het Coyendanspark. Het onderzoek naar die zaak loopt nog.