Nederlandse toerist tijdens safari in penis gebeten door giftige cobra

Een safaritocht door de Zuid-Afrikaanse savanne is voor een Nederlandse vakantieganger op een complete nachtmerrie uitgedraaid. De 47-jarige toerist werd tijdens een sanitaire stop in zijn penis gebeten door een giftige cobra. De man moest met spoed geopereerd worden en is maar op het nippertje kunnen gered worden.

De foto’s in het medisch verslag dat de Nederlandse krant De Telegraaf kon inkijken, laten weinig aan de verbeelding over. De behandelende artsen zeggen dat de man gered is door een spoedoperatie. Anders had hij het niet overleefd.

De man moest tijdens een safari plassen en zonderde zich van de rest van de groep af om in de bosjes te verdwijnen. Plots hoorden ze luide pijnkreten. Meestal bijten slangen in de ledematen, maar dit exemplaar had zijn tanden in de penis van de Nederlander gezet. Die begon direct fel te zwellen en te verkleuren.

De toerist moest na het incident zeker drie uur wachten op een helikopter die hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kon brengen, zo’n 350 kilometer verderop. Hij leed veel pijn en moest verschillende keren braken.

De Nederlander leed aan scrotale necros, een potentieel dodelijke aandoening die wordt veroorzaakt door bacteriën die weefsel infecteren. De aandoening, die bekendstaat als ‘een vleesetende bacterie die zich snel verspreidt, vereist onmiddellijke behandeling met antibiotica en een antiserum voor slangengif. Gebeurt dat niet op tijd, dan dreigt er lichaamsweefsel af te sterven

De man had geluk. Het vergif kon worden geneutraliseerd en via en ingreep kon het zieke weefsel worden verwijderd en vervangen door weefsel uit zijn lies.

De ‘dader’ was een snuitcobra, een zeer giftig exemplaar dat voorkomt in Zuid-Afrika en in delen van Mozambique en Zimbabwe.

Het slachtoffer stelt het intussen weer goed.