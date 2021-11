Duits reddingsschip met 800 migranten wacht op toestemming om aan te meren in Italië

Een Duits reddingsschip met meer dan 800 migranten aan boord wacht zaterdag op toestemming om aan te meren in een Italiaanse haven. De Sea-Eye 4, die wordt geëxploiteerd door een hulporganisatie met dezelfde naam, vervoert meer dan 200 minderjarigen en vijf zwangere vrouwen.

Zaterdag voer het schip voor de kust van Agrigento op Sicilië. De reddingswerkers zeiden van de Italiaanse autoriteiten te hebben gehoord dat hun verzoek om een veilige haven wordt besproken.

De Sea-Eye 4 heeft tussen dinsdag en donderdag meer dan 800 migranten uit de Middellandse Zee gered bij verschillende operaties. Meer dan de helft van hen werd uit een overvolle houten boot gehaald die aan het zinken was.

De eerste bestemming van de Sea-Eye 4 was het eiland Lampedusa. Het schip mocht daar echter niet aanleggen. Het zette vervolgens koers naar Sicilië omdat de kansen daar beter werden geacht en het weer slechter werd, vertelde Gorden Isler van Sea-Eye aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. Op zaterdag voorzag Mission Lifeline’s Rise Above liefdadigheidsschip de Sea-Eye 4 van voedsel en dekens. “Momenteel hebben we meer steun gekregen van de kleine reddingsorganisatie Mission Lifeline dan van alle EU-landen samen”, aldus nog Isler.