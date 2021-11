Man naakt teruggevonden achter valse wand van Amerikaans theatergebouw

De brandweer heeft een man bevrijd uit een valse wand van een theater in Syracuse, in de staat New York. Hij hij daar geraakte, blijft een raadsel. De brandweer moest een gat in de muur kappen nadat de conciërge geklop had gehoord. De man die bevrijd werd was poedelnaakt. Hij is opgenomen in een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.

De brandweer werd gebeld nadat de conciërge gebonk had gehoord op de muren en iemand om hulp had horen roepen. Ze verwijderden eerst de tegels en maakten dan een gat in de muur. Zo konden ze de man bevrijden.

Hoe die daar gekomen was, is nog een raadsel. Hij kon nog niet verhoord worden wegens te verward.

In een gesprek met Syracuse.com, een lokale nieuwszender, zei Mike Intagletta, regisseur van het Landmark Theatre, dat de man eerder deze week al in het gebouw was gezien.

Medewerkers die hem zagen, gingen er van uit dat hij vertrokken was. Want er zijn geen voorstellingen in het theater momenteel omdat druk wordt gerepeteerd voor een nieuw stuk.

John Kane, plaatsvervangend hoofd van de brandweer van Syracuse, vertelde lokale Amerikaanse media dat de man zich twee dagen in de ruimte verstopte en dat hij vast kwam te zitten door een val.

De politie zei dat de man niet zal worden aangeklaagd omdat hij psychische problemen heeft.