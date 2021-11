Lille, waar Amadou Onana rood krijgt, komt op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Angers

Frans landskampioen Rijsel kan zijn draai maar niet vinden in het nieuwe voetbalseizoen. Op de dertiende speeldag lukte het zaterdag in de vooravond niet om de drie punten thuis te houden tegen Angers (1-1).

Tiago Djalo bracht Rijsel evenwel op voorsprong in de 27e minuut, maar Azzedine Ounahi (83.) vergalde het feestje laat in de wedstrijd nog. Amadou Onana was een kwartier voor tijd tussen de lijnen gekomen bij de thuisploeg en moest diep in de blessuretijd met een rode kaart voortijdig naar de kant.

Rijsel moet momenteel genoegen nemen met een twaalfde plaats en 16 punten, op twee punten van het zevende geposteerde Angers.

