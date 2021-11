Spanjaard laat het leven na klap tegen stenen duiker in Heuvelland

Heuvelland/Ieper

Een bestelwagen met twee Spanjaarden belandde zaterdag rond 15 uur tegen een stenen duiker langs de Nieuwkerkestraat tussen de Heuvellandse dorpjes Wulvergem en Nieuwkerke. Brandweer Westhoek werd opgeroepen voor brand in het voertuig, maar ter plaatse was geen vuur te bespeuren. De hulpverleners haalden de inzittenden uit de wagen en probeerden de 57-jarige bestuurder nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Zijn 60-jarige passagier werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis.

Uit de bocht gegaan

De brandweer schermde het lichaam van de bestuurder af met een tent in afwachting van het onderzoek van de verkeersdeskundige, die ter plaatse gestuurd werd door de Ieperse afdeling van het West-Vlaams parket. Na enkele uren werd de plaats vrijgegeven en kon het verkeer opnieuw passeren. “De camionette is uit een bocht gegaan, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. Er zijn geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De verwondingen van de passagier vallen mee. Hij kan wellicht zondag al verhoord worden en mogelijk zelfs het ziekenhuis verlaten”, klinkt het bij het parket.

De Spanjaarden wonen tijdelijk in de streek en werken voor een Spaans lasbedrijf in onderaanneming van het Ieperse bedrijf SKT, dat gespecialiseerd is in industriële koelinstallaties. “Hun bedrijf is een van onze trouwe partners”, bevestigen de zaakvoerders van SKT. “De mannen komen tijdelijk naar de streek om mee te werken aan projecten. Deze rit was niet werkgerelateerd, maar gebeurde in hun vrije tijd in het weekend. We betuigen ons medeleven aan de betrokken familie en collega’s. Op de plaats van het ongeval en bij het ziekenhuis deden we alles aan om alle instanties bij te staan.”