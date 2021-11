Wees op je hoede als de pastoor om geld vraagt

Bij ons zijn er nog geen gevallen bekend, zegt de politie. Maar als het regent in Nederland, druppelt het vaak bij ons. Waarmee ze willen zeggen dat die oplichtersbenden niet alleen geregeld van manier van werken veranderen, ook van regio.

“Eens hun praktijken goed en wel gekend zijn in bepaalde streken, verkassen ze meestal naar ergens anders. Om daar precies hetzelfde te doen. En Nederland en België liggen nu eenmaal dicht bij elkaar”, klinkt het bij de Brusselse politie.

Vanuit parochies in Nederland komen er de jongste dagen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een Whatsapp-berichtje te sturen in naam van hun pastoor. Ze vragen om geld over te maken voor herstellingen aan de kerk of voor goede doelen.

De katholieke kerk in Nederland laat weten nooit geldinzamelingen te organiseren via Whatsapp. Er werd dan ook een klacht ingediend tegen onbekenden. En via allerlei kanalen, onder meer het parochieblad, worden gelovigen gewaarschuwd.

Opvallend genoeg, klinkt het, zijn de daders erg goed op de hoogte van wie er in bepaalde parochies in de kerkraad zetelt en wie de vrijwilligers zijn binnen de kerk.