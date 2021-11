Promovendus Norwich stuurt coach Daniel Farke ondanks eerste competitiezege de laan uit

Farke kwam onder grote druk te staan nadat Norwich geen enkele van zijn eerste tien wedstrijden bij zijn terugkeer in de Engelse eerste klasse winnend wist af te sluiten.

Sportief directeur Stuart Webber liet zijn licht schijnen op het afscheid: “In het belang van het welzijn voor de club was deze beslissing geen makkelijke om te nemen. Dit is het juiste moment voor verandering om zo onze kansen op een verlengd verblijf in de Premier League gaaf te houden. We bedanken Daniel en zijn staf voor al hun harde werk en wensen hen het beste voor de toekomst.”

Farke streek in 2017 bij Norwich neer en pakte er in 2019 en 2021 twee maal de titel in het Championship.

(belga)