Flammy de flamingo is voorlopig niet van plan om weer naar Bellewaerde te gaan. Ze heeft het naar haar zin aan de Zillebekevijver. — © Thijs Pattyn

Flammy, die faam verwierf door als eerste flamingo ooit uit Bellewaerde te ontsnappen, is nog zo vrij als een vogel op een nabijgelegen stadsvijver in Ieper. Het dierenpark probeert er al drie weken haar vertrouwen te winnen met speciaal voeder. Tevergeefs. De dierenverzorgers schakelen nu een tandje hoger met spiegels rond en in een vangkooi.