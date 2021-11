Laten we er geen doekjes om winden: de Vlaamse frituren zijn de beste ter wereld. Zo’n 2.755 staan er in ons vlakke land, maar welke is het échte neusje van de zalm? Volgens onze redactie is dat Friet-O-Droom in Gavere. Het enige dat lekkerder is dan een pak frieten van Rita en Severine, zijn twee pakjes frieten van Rita en Severine.