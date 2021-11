Miss België keert onverwachts vervroegd terug vanuit Ethiopië

Miss België Kedist Deltour (24) en het comité achter de verkiezing keren zondag twee dagen vroeger dan gepland terug naar België vanuit Ethiopië. Omwille van de instabiele situatie in het land – dreiging van rebellen die intussen oprukken naar hoofdstad Addis Abeba – heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangescherpt. Alle Belgen wordt nu gevraagd onmiddellijk het land te verlaten.

“We betreuren dit ten zeerste, want we hebben ons hier op geen enkel moment onveilig gevoeld. Maar we zijn hier met Miss België als een officiële organisatie, dus we kunnen het advies van de overheid moeilijk naast ons neerleggen”, zegt voorzitter Darline Devos. Ook Kedist zelf vindt het naar eigen zeggen “doodjammer”. “Vrijdag werd ik na vijftien jaar herenigd met mijn vader. Dinsdag zou ik hem, en mijn familie, nog eens terugzien. Dat kan nu niet doorgaan”, klinkt het.

Kedist zocht de voorbije dagen haar roots op in haar geboorteland. Ze bezocht onder meer het weeshuis waar ze als kind zat, het huis waar ze opgroeide en ging langs op het kerkhof waar haar moeder begraven ligt. Zondag had het gezelschap moeten door reizen naar het zuidelijk gelegen Arba Minch.

