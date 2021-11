Een 14-jarige baseballer en een 16-jarige danseres: dit weten we over de slachtoffers van Astroworld

Zo’n 24 uur na het dodelijke concert van rapper Travis Scott op het Amerikaanse festival Astroworld, raakt meer bekend over de slachtoffers die vrijdagavond vielen. Onder de doden is een jongen van 14 en een meisje van amper 16.

Astroworld, een festival in de Texaanse hoofdstad Houston, is vrijdagavond uitgedraaid op een nachtmerrie. Toen rond 21.15 uur een mensenmassa - zo’n 50.000 man sterk - naar het hoofdpodium afzakte voor een act van rapper Travis Scott, liep het helemaal fout. Op de eerste rijen werden mensen zo hard tegen elkaar gedrukt dat ze flauwvielen of vertrappeld werden. Bij die stormloop vielen uiteindelijk 8 doden. Zondag, niet veel meer dan 24 uur na de tragische feiten, wordt duidelijk wie de slachtoffers waren.

De jongste dode is John Hilgert, een 14-jarige jongen die schoolliep in Memorial High School. De jongeman was volgens vrienden en kennissen een goede student en een uitstekend baseballspeler. ”Hij was zo’n lieve en slimme jonge man”, zegt de mama van een goede vriend van Hilgert. “Mijn zoon was er ook”, zegt ze. “Ze waren op hetzelfde moment op dezelfde plaats en één kwam naar huis en de ander zullen we nooit meer zien.” De school van Hilgert stuurde al een mail naar alle ouders. “Onze harten gaan uit naar de familie van de student, zijn vrienden en ons personeel hier bij Memorial”, schrijft directeur Lisa Weir. “Dit is een vreselijk verlies.”

De familie van Brianna Rodriguez bevestigde aan People dat het 16-jarige meisje is omgekomen tijdens het festival. “Ze is verdwenen, maar zal nooit uit onze harten gaan”, schreef de familie op Facebook. “Het is met een diepe droefheid dat we onze geliefde Brianna laten rusten. Ze was een prachtige 16 jaar oude student aan Heights High School in Houston. Dansen was haar passie en nu danst ze haar weg naar de poorten van de hemel.” De familie organiseerde een inzamelactie om de begrafenis te betalen. Daar is intussen al meer dan 13.000 dollar in gestort.

De 27-jarige Danish Baig stierf volgens zijn broer toen hij een familielid probeerde te redden. “Mijn broer probeerde m’n schoonzus te redden van die vreselijke toestand. Terwijl hij dat deed, is hij gestorven”, zegt Basil Baig op Facebook. “Hij was een prachtige ziel, wiens lach de hele kamer deed oplichten. Hij hielp iedereen. Gisteravond heeft hij heel moedig gehandeld.” Volgens Basil Baig, die ook op het concert aanwezig was, was de organisatie verschrikkelijk slecht. “Fans duwden, trokken en sloegen en werden opgehitst door Travis Scott die gewoon verder deed terwijl de ramp zich voltrok.”

Basil Baig (rechts) — © Facebook.

Ook de 21-jarige Franco Patino stierf tijdens het optreden. De jongeman was een student aan de universiteit van Dayton.

De zus van Rudy Peña vertelde aan de Laredo Morning Times dat haar broer overleden was. “Hij was de liefste en vriendelijkste man. Hij had veel vrienden omdat hij er altijd was voor iedereen. En ja, hij was een enorme fan van Travis Scott. Hij hield van zijn muziek.” Ook nichtje Kimberly Escamilla bevestigde de dood van Peña op Facebook. “Rust zacht mijn neef. Je zal gemist worden. Ik kan niet geloven wat er op dat concert gebeurd is. Je was altijd aan het lachen en je was zo lief. En zo’n mooie man! Ik hou van jou.”