Sinds vorige week een artikel verscheen in de Britisch Medical Journal over een aantal problemen bij de fase 3-studie naar het Pfizervaccin, zijn antivaxers in een kramp geschoten. Wat zij ‘Pfizergate’ noemen, is voor hen het nieuwe bewijs dat er van alles schort aan de vaccins. “Door ergens ‘gate’ achter te zetten, lijkt het alsof er een groot probleem is.”