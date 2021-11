Walvis van 19 meter sterft in haven van Calais

Een walvis, een vinvis van 19 meter en een gewicht van ongeveer vijftien ton, is in de haven van Calais overleden nadat hij er gewond was geraakt, een zeldzaam fenomeen aan de kust, merkte AFP zondag op.

“Het gaat om een vrouwelijk exemplaar van in de dertig dat zaterdag nog leefde. Ze was ziek en zwom de haven van Calais in, kwam te dicht bij de rotsen en bezweek er”, vertelde Jacky Karpouzopoulos, voorzitter van de Zoogdierencoördinatie Noord-Frankrijk, CMNF.

Het dier zal maandagmiddag worden weggesleept naar een zone waar een autopsie kan worden uitgevoerd, voegde die er nog aan toe.