Ook Kylie Jenner reageert op drama Astroworld: “Wij waren niet op de hoogte van dodelijke slachtoffers tot na de show”

Ook Kylie Jenner is enorm geschrokken van het drama tijdens het Astroworld Festival van haar vriend Travis Scott. De realityster en ondernemer was vrijdag ook aanwezig toen tijdens het evenement in Houston zeker acht bezoekers in het gedrang om het leven kwamen en honderden gewond raakten. Intussen wordt ook de rol van Scott zelf onderzocht.

”Travis en ik zijn gebroken en er kapot van. Mijn gedachten en gebeden zijn bij iedereen die zijn overleden, gewond zijn geraakt of op welke manier dan ook zijn getroffen door de gebeurtenissen van gisteren”, schrijft Jenner op social media.

Kylie Jenner met Travis Scott en hun dochtertje Stormi. — © ISOPIX

De realityster werd bekritiseerd omdat ze in haar Instagram Stories filmpjes van het concert van Scott had gemaakt en gedeeld terwijl de situatie zo uit de hand was gelopen. Naar eigen zeggen wist Jenner dat op dat moment niet. “Ik wil duidelijk maken dat we niet op de hoogte waren van de dodelijke slachtoffers tot het nieuws naar buiten kwam na de show en dat we in geen geval verder zouden zijn gegaan met filmen of optreden.”

In het gedrang voor het podium raakten meerdere festivalgangers buiten bewustzijn. Ook op andere plekken op het terrein heerste chaos. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang.

Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar wat Scott zelf deed. In één van de video’s van het concert - inmiddels alweer verwijderd - zou de rapper geroepen hebben dat hij “woede wil zien”. Terwijl het optreden na de passage van een optreden doorgaat, roept hij om “de grond te laten schudden”.

Het is overigens niet de eerste keer dat er in die wilde sfeer van Scotts optredens zaken uit de hand lopen. Zo werd hij vijf jaar geleden al eens aangepakt omdat hij fans had aangemoedigd om over dranghekkens te klimmen. Tijdens Astroworld in 2019 raakten overigens 3 fans gewond toen ze dat deden. En op een optreden in Manhattan was een fan verlamd geraakt nadat hij van een balkon was geduwd. De fan klaagde daarop Scott ook aan.