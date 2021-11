TikTok-gebaar redt meisje uit handen van haar ontvoerder in VS

Een 16-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Kentucky kon afgelopen week uit handen van haar ontvoerder worden gered, nadat ze de aandacht had weten te trekken met een handgebaar dat ze van filmpjes op de populaire TikTok-app had geleerd. Op sociale media circuleren filmpjes over het handgebaar waarmee iemand zonder het te hoeven zeggen kan aangeven in nood te verkeren.

Het meisje werd dinsdag als vermist opgegeven door haar ouders, meldt Fox News. De politie van Laurel County in de staat Kentucky kreeg een melding over een jonge vrouwelijke passagier die „in nood leek te zijn” in een zilverkleurige Toyota. Ze zou door medeweggebruikers gezien zijn terwijl ze de TikTok-handgebaren maakte.

De politie wist de auto na de melding al gauw te traceren en te stoppen waarna ze de 61-jarige bestuurder James Herbert Brick konden arresteren.

De vermiste tiener vertelde aan de politieagenten dat zij en Brick door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky tot in Ohio hadden gereisd, waar familie van de verdachte woont. Toen familieleden van Brick in Ohio zich realiseerden dat het 16-jarige meisje onder zijn hoede minderjarig was en als vermist was opgegeven, verliet Brick de staat en reed hij weer terug richting North Carolina. Tijdens die reis, maakte het jonge slachtoffer de noodhandgebaren die ze op TikTok had geleerd om de aandacht van andere automobilisten te trekken.

Bij zijn aanhouding ontdekte de politie ook seksueel getinte foto’s van een minderjarige vrouw op de telefoon van de man. Brick wordt beschuldigd van ontvoering en het bezit van kinderporno.