Nederlands voetbalicoon Arjen Robben vecht tegen tranen bij afscheid in vol stadion: “Ik had zo heel graag als speler afscheid willen nemen”

Arjen Robben, die afgelopen zomer definitief stopte als profvoetballer, is voor het competitieduel van FC Groningen tegen RKC in het zonnetje gezet. De Nederlandse topaanvaller kreeg van zijn eerste en laatste club in het betaalde voetbal een speciaal eerbetoon.

In een uitverkocht stadion ontving Robben een staande ovatie en onder luid applaus liep de 96-voudig international een ereronde langs de tribunes. De supporters bedankten de Groninger met diverse spandoeken. Kinderen hadden witte T-shirts aan met daarop de tekst ‘Arjen bedankt’.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus bedankte Robben “voor alles wat je afgelopen jaar hebt gedaan voor de club.” Fledderus hoopt dat Robben in de toekomst in een andere rol terugkeert bij de noorderlingen. “Ik denk dat dit geen afscheid is, maar dat we je nog wel vaker gaan zien.”

“Ik had heel graag als speler afscheid willen nemen in een vol stadion, maar ik ben dankbaar. Dit is ook mooi”, sprak de 37-jarige Robben de supporters toe. “Namens mij een enorm groot ‘dankjewel’ aan alles en iedereen die Groningen een warm hart toedraagt.”

Robben debuteerde op 3 december 2000 op 16-jarige leeftijd in het betaalde voetbal bij RKC Waalwijk. Hij viel in de slotfase in. “Met het eerbetoon op zondag 7 november tegen RKC Waalwijk komen dingen 21 jaar later samen”, liet FC Groningen eerder al weten. “Op die dag neemt één van Nederlands grootste voetballers aller tijden en de beste speler ooit voortgebracht uit de opleiding van de club afscheid van zijn supporters, zijn FC Groningen.”

Robben speelde in de play-offs op 19 mei van dit jaar zijn 59e en laatste wedstrijd voor Groningen. Vanwege aanhoudende fysieke problemen kwam de 96-voudig international in zijn tweede periode bij FC Groningen slechts sporadisch in actie. Zijn spraakmakende rentree in de Eredivisie, na een rustjaar, bleef beperkt tot één seizoen.

