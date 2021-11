Meteen kritiek op voorstel om erkenning af te nemen van niet-gevaccineerd zorgpersoneel: “Zelfs als ze besmet waren, werkten ze door”

Er komt kritiek op het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om tegen 1 april de erkenning af te nemen van zorgverleners die niet gevaccineerd zijn tegen corona. Want wat is de meerwaarde, in tijden van personeelstekort?

“Dat beroep is wel uw keuze, en daar hoort een verplichting bij. Als je wordt opgenomen in een ziekenhuis of als je moeder in een woon-zorgcentrum gaat wonen, wil je toch dat het daar veilig is.” Zo verdedigt Vandenbroucke zijn voorstel om vaccinatie voor het zorgpersoneel te verplichten, en daar als consequentie aan vast te hangen de erkenning van niet-gevaccineerde zorgverleners in te trekken.

Maar er komt kritiek op dat voorstel. “Vooreerst: wij vinden ook dat er geen reden is om je niet te laten vaccineren”, zegt Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK. “Maar die mensen hebben al anderhalf jaar keihard gewerkt in de zorg, en moesten door het personeelstekort zelfs blijven werken als ze besmet waren met corona. Om dan nu niet-besmette mensen weg te houden uit de kamers, nee. Er is nu genoeg beschermingsmateriaal, ze ontsmetten voortdurend hun handen.”

Bauwens pleit ervoor om de niet-gevaccineerde zorgmedewerkers individueel aan te spreken. “Zo kan je hen motiveren en hen duidelijk te maken dat ze zichzelf en hun familie in gevaar brengen, én hun patiënten. In een woon-zorgcentrum in Schaarbeek is de directie er zo in geslaagd om de vaccinatiegraad op te krikken van onder de 50 naar 100 procent. We zetten daar beter op in.”

