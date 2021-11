Politie zocht eerder al naar pasgeboren meisje in Willebroeks natuurdomein, maar zoekactie leverde niets op

Blaasveld

Buurtbewoners deden zaterdagmiddag een lugubere ontdekking in natuurdomein Blaasveldbroek in Blaasveld (Willebroek). Het levenloze lichaampje van een pasgeboren, volgroeide baby was er aan het wateroppervlak van een vijver komen te drijven. Bijna twee weken geleden werd al eens zonder resultaat gespeurd naar het lijkje, nadat er een zorgwekkende melding van artsen uit een ziekenhuis kwam. Een minderjarig meisjes is inmiddels geïdentificeerd als de moeder van het kind.