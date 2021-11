“Mesaanval in Duitsland was geen terreuraanslag”

De politie gaat ervan uit dat met de mesaanval op een ICE-hogesnelheidstrein tussen Regensburg en Nürnberg in het zuiden van Duitsland zaterdag geen terreurmotieven zijn gemoeid. Bij de aanval raakten uiteindelijk vier mensen zwaargewond. De dader heeft psychische problemen en is intussen opgenomen in een psychiatrische instelling.

Er is “geen bewijs van een islamitische achtergrond”, zei bevoegd directeur Sabine Nagel zondag. Volgens de eerste bevindingen zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor mogelijke handlangers of vertrouwelingen.

De Duitse autoriteiten kondigden zondag ook aan dat de man geïnterneerd is in een psychiatrische instelling en dat hij lijkt te lijden aan “paranoïde schizofrenie”. De jongeman zei dat hij zich achtervolgd voelde door de politie, die hem door controles zou proberen gek te maken.

De 27-jarige verdachte viel zaterdag willekeurig medereizigers aan in de ICE Passau-Hamburg. Als moordwapen werd een zakmes met een lemmetlengte van acht centimeter in beslag genomen. De verdachte, die in 2014 naar Duitsland kwam en in Syrië werd geboren, verloor volgens de politie de dag voor het misdrijf zijn baan.

Volgens de politie heeft de dader geen drie, maar wel vier mannen verwond bij de mesaanval. Kort na Regensburg viel hij plotseling een 26-jarige man aan in wagon 5. Hij verwondde hem ernstig aan het hoofd, zei politiebaas Thomas Schöniger zondag op een persconferentie in Neumarkt. Daarna stak hij een 60-jarige passagier in het hoofd en de romp en verwondde hij een andere zestiger. Vervolgens stapte hij over naar wagon 6, waar hij een 39-jarige in het lichaam stak.

De twee jongere slachtoffers lagen zondagmiddag nog in het ziekenhuis, aldus Schöniger.