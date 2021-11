Man die bierkaartje schrijft over hersentumor blijkt fantast die cafébazen uitlacht: “Smerig”

“Aan het teelbalkanker-café”, zo adresseerde een man zijn uitlach-brief aan café De Kleine Bezze nadat hij daar via een bierkaartje had beweerd dat hij niet gevaccineerd was omdat hij een operatie aan een hersentumor achter de rug had. “Nu ben ik er nog harder van gedaan”, aldus cafébazin Muriel Wertbrouck.

“P.S. Ik ben geen weigeraar, maar geopereerd geweest v/e hersentumor. Ik mag het niet hebben. (...) Blijkbaar word ik over 1 zelfde kam geschoren!”, die boodschap had de bewuste man vorige week bij Muriel en Alain van café De Kleine Bezze in de Denderstraat achtergelaten op een bierkaartje om uit te leggen waarom hij geen coronapas kon voorleggen. Het koppel getuigde daarover zaterdag, Muriel had er zelfs haar slaap voor gelaten. Maar nadien kreeg ze een brief in de bus, gericht aan het ‘teelbalkanker-café’. Daarin vertelt de man dat hij zijn truc in meerdere cafés in het centrum heeft uitgevoerd en lacht hij nog eens goed met de uitbaters.

“Ik vind het echt smerig van hem”, zegt Wertbrouck. “Hij lacht ermee terwijl mensen voor hun leven vechten.” Arts Inge Habex, die expert is binnen vaccinatiecentrum Denderdal, zegt dat mensen die geopereerd zijn van een hersentumor wel een vaccin mogen krijgen. “Ze behoren tot de risicogroep dus ze krijgen zelfs voorrang. Wanneer er combinatie met chemo is kan het zijn dat ze meer van het vaccin mogen krijgen. Enkel wanneer er indicatie is dat er een allergische reactie zou plaatsvinden, dan mogen zij geen vaccin krijgen.”