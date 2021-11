Zinho Vanheusden krijgt voetbalicoon als coach: Andriy Shevchenko keert als trainer van Genoa terug in de Serie A

De voormalige topschutter van Dinamo Kiev en AC Milan volgt in Genua de zaterdag ontslagen Davide Ballardini op. De ploeg won dit seizoen in de Serie A pas één wedstrijd en staat met 9 punten onder de degradatiestreep. Shevchenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.

Onder leiding van Shevchenko plaatste Oekraïne zich voor het EK 2020. Dat toernooi werd als gevolg van de coronacrisis in de zomer van 2021 gespeeld. Oekraïne begon het EK met een nederlaag in Amsterdam tegen Nederland(3-2), maar bereikte vervolgens wel de kwartfinales. Daarin was Engeland veel te sterk voor de ploeg van Shevchenko (0-4).

Onder leiding van Oleksandr Petrakov, de opvolger van Shevchenko, dreigt Oekraïne het WK van volgend jaar in Qatar mis te lopen.